Муж Наташи Королевой, известный стриптизер Тарзан, который привык удивлять поклонников откровенными фото- и видео-публикациями, в очередной раз восхитил их своей подтянутой фигурой. Так, в своем Instagram он опубликовал снимок, на котором позирует в одном лишь нижнем белье.

"Быть или не быть?!...Репетирую монолог. Желаю всем быть!" - подписал публикацию муж Королевой.

Поклонники, восхищенные внешностью Сергея, как всегда "засыпали" его комплиментами: "Мужчина, вы прекрасны", "Красавец", "В своем репертуаре", "Обожаю тебя!", "Аполлон".

Ранее сообщалось, что Тарзан едва не разорил Королеву, а также Наташа Королева поделилась откровениями о разводе.