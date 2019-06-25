Муж Наташи Королевой разделся для фанаток (фото) [ Редактировать ]
Муж Наташи Королевой, известный стриптизер Тарзан, который привык удивлять поклонников откровенными фото- и видео-публикациями, в очередной раз восхитил их своей подтянутой фигурой. Так, в своем Instagram он опубликовал снимок, на котором позирует в одном лишь нижнем белье.
"Быть или не быть?!...Репетирую монолог. Желаю всем быть!" - подписал публикацию муж Королевой.
...Быть или не быть?!...репетирую монолог.😊 Желаю всем БЫТЬ!!! #тарзан #тарзаншоу #театр
Допис, поширений Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)
Поклонники, восхищенные внешностью Сергея, как всегда "засыпали" его комплиментами: "Мужчина, вы прекрасны", "Красавец", "В своем репертуаре", "Обожаю тебя!", "Аполлон".
Ранее сообщалось, что Тарзан едва не разорил Королеву, а также Наташа Королева поделилась откровениями о разводе.
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