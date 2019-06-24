Известная артистка Наташа Королева часто радует поклонников новыми фото- и видео-публикациями. В этот раз певица показала видео с концерта, на котором она изображено в откровенно "странном" наряде.

Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Такдля выступления Наташа выбрала белые кружевные велосепедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.

Поклонники артистки резво принялись комментировать данное видео. Одни были в восторге от публикации знаменитости, а другие пребывали в недоумении:

"Ты реально обладаешь какой-то магией! Глаз не отвести! !! Королева", "С велосипедками то кружевными перебор был", "Наташа, такого приятного голоса редко встретишь", "Где свои зубы", "Наташа, ты СУПЕР!!! Всегда находишься в прекрасной форме!!! Песня класс".

На видео также "засветился" муж Королевой известны стриптизер Сергей Глушко (более известен под псевдонимом Тарзан).

Пользователи отметили: "Сергей тоже рвался на сцену", "А Серега-то как счастлив", "А Тарзан реально ее любит".

Напомним, муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с вгнешним видом мужа Королевой.