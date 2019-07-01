Ящик алкоголя спас женщину от смерти [ Редактировать ]
Женщина из небольшого итальянского города Падуя провела в замкнутом пространстве, при температуре выше 30 градусов, 27 часов. Об этом сообщает издание Corriere del Veneto.
Итальянка хотела спуститься на лифте вниз, чтобы встретить уборщицу и отнести в погреб ящик с вином. Однако, когда лифт остановился, она увидела, что в кабине нет кнопки для вызова помощи.
Известно, что температура в тот день была максимально высокой. Она достигала 30 градусов, но в лифте воздух нагрелся до 50 градусов.
В ходе беседы итальянка сказала, что разбила горлышко бутылки и пила вино, чтобы не умереть от обезвоживания.
Уточняется, что у пострадавшей не было с собой никаких средств связи, а пришедшая уборщица не услышала крики застрявшей хозяйки квартиры. Предполагается, что все это время женщина работала в наушниках.
Спустя сутки итальянку обнаружила ее дочь. Она услышала крик из кабины лифта и вызвала пожарных, которые освободили застрявшую женщину.
Ранее сообщалось, что на мужчину напала гадюка в собственном доме.
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