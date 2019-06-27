Акулы растерзали девушку на глазах у семьи Фото: Pixabay

На Багамах девушка умерла после атаки акул. Об этом сообщает CNN.

Читайте также Под Киевом собака растерзала пенсионерку

Известно, что американка отдыхала вместе со своей семьей и занималась сноркелингом, когда на нее напали акулы.

Погибшей был всего 21 год. Акулы покусали девушку за руки, ноги, агодицы и откусили руку. Семья видела приближающихся акул и пыталась предупредить ее, но американка не услышала их вовремя.

Девушку вытащили из воды, но по дороге в больницу она умерла. Она стала единственной жертвой нападения, и власти продолжат расследование. Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов выпустило предостережение об акулах для купающихся.

Ранее сообщалось, что в поезде мужчина убил отца на глазах у сына.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram-канале.