Акулы растерзали девушку на глазах у семьи [ Редактировать ]
На Багамах девушка умерла после атаки акул. Об этом сообщает CNN.
Известно, что американка отдыхала вместе со своей семьей и занималась сноркелингом, когда на нее напали акулы.
Погибшей был всего 21 год. Акулы покусали девушку за руки, ноги, агодицы и откусили руку. Семья видела приближающихся акул и пыталась предупредить ее, но американка не услышала их вовремя.
Девушку вытащили из воды, но по дороге в больницу она умерла. Она стала единственной жертвой нападения, и власти продолжат расследование. Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов выпустило предостережение об акулах для купающихся.
Ранее сообщалось, что в поезде мужчина убил отца на глазах у сына.
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