На вторник, 2 июля, Национальный банк Украины снизил курс евро на 2 копейки до 29,74 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 июля установлен на таком уровне 2974,1749 гривны за 100 евро (-2,2568 грн).

При этом курс евро на 1 июля составляет 2976,4317 гривны за 100 евро.

Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли. А курс биткоина резко "взлетел".