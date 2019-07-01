НБУ снизил курс евро [ Редактировать ]
На вторник, 2 июля, Национальный банк Украины снизил курс евро на 2 копейки до 29,74 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 2 июля установлен на таком уровне 2974,1749 гривны за 100 евро (-2,2568 грн).
При этом курс евро на 1 июля составляет 2976,4317 гривны за 100 евро.
Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли. А курс биткоина резко "взлетел".
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