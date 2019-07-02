Трамп назвал главное условие вывода войск из Афганистана [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп планирует вывести войска из Афганистана, однако в стране должно сохраняться постоянное присутствие разведывательных служб. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
"Мы значительно сократили свои силы в Афганистане. Я бы хотел просто уйти из этой страны. Проблема в том, что она, как кажется, является своего рода лабораторией для террористов", - сказал Трамп.
"Я бы ушел из страны, и мы уйдем из нее, но мы оставим очень мощную разведку", - подчеркнул президент Америки.
Ранее сообщалось, что Трамп "жестко" попросил Путина не вмешиваться в выборы.
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