Керри Лем, премьер-министр Гонконга, сообщила, что в Законодательный совет больше не будет вноситься скандальный закон об экстрадиции, передает "УНН".

Сообщается, что Керри Лем лично извинилась перед протестующими за противоречия в законопроекте. Также премьер-министр подчеркнула, что закон об экстрадиции будет снят с повестки дня в июле.

Отмечается, что закон об экстрадиции позволил бы власти Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в преступлениях. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкое применение пыток и смертной казни.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Раду законопроект о снижении цены на электроэнергию.