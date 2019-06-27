Зеленский внес в Раду законопроект о снижении цены на электроэнергию [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о снижении цены на электроэнергию. Об этом сообщается на сайте парламента.
Документ зарегистрирован в парламенте 26 июня как неотложный, но его текст пока не опубликован.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов.
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