Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о снижении цены на электроэнергию. Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ зарегистрирован в парламенте 26 июня как неотложный, но его текст пока не опубликован.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов.