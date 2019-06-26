В среду, 26 июня, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на председателей областных государственных администраций. Их внесли в Администрации президента Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данные кандидатуры будут внесены на должности в ходе сегодняшнего заседания Кабмина.

"Сегодня на заседании правительства от Администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА... Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?" - написал вице-премьер.

В частности, по данным Розенко:

главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко,

Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко,

Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна,

Луганской ОГА - Виталия Комарницкого,

Львовской ОГА - Маркияна Мальского,

Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова,

Херсонской ОГА – Юрия Гусева,

Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.

Ранее Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов.