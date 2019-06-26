Кадровые изменения: названы имена новых кандидатов в губернаторы [ Редактировать ]
В среду, 26 июня, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на председателей областных государственных администраций. Их внесли в Администрации президента Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Данные кандидатуры будут внесены на должности в ходе сегодняшнего заседания Кабмина.
"Сегодня на заседании правительства от Администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА... Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?" - написал вице-премьер.
В частности, по данным Розенко:
- главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко,
- Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко,
- Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна,
- Луганской ОГА - Виталия Комарницкого,
- Львовской ОГА - Маркияна Мальского,
- Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова,
- Херсонской ОГА – Юрия Гусева,
- Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.
Ранее Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов.
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