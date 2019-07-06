Во Львове трехлетний ребенок выпал из окна [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июля, во Львовской области в городе Сокаль произошел жуткий инцидент. Известно, что из окна выпал 3-летний ребенок. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
По данным ОГА, 5 июля около 19:50 в Сокале из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпал местный житель, ребенок 2016 года рождения.
Отмечается, что пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Сокальской ЦРБ, позже реанимационным автомобилем скорой медицинской помощи его перевезли в реанимационное отделение Львовской детской клинической больницы.
Сейчас, как отметили в учреждении, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что во Львове женщина выпала из окна многоэтажки, а также под Днепром трагически умер ребенок.
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