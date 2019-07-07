Месси получил красную карточку [ Редактировать ]
Сборная Аргентины обыграла Чили в матче на Кубке Америки и завоевала бронзовую медаль турнира.
Так, во время игры на 37-й минуте встречи случился самый скандальный эпизод - у Месси и Медель произошел конфликт. Арбитр наградил футболистов красными карточками. Отмечается, что в ссоре виноват чилиец, а Месси демонстративно поднял руки вверх и всем своим видом показывал, что он не участвует в конфликте.
Ранее сообщалось, что клуб "Карпаты" лишился основного вратаря.
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