Сборная Аргентины обыграла Чили в матче на Кубке Америки и завоевала бронзовую медаль турнира.

Читайте также Украинская Премьер-лига: названы лучший футболист и тренер

Так, во время игры на 37-й минуте встречи случился самый скандальный эпизод - у Месси и Медель произошел конфликт. Арбитр наградил футболистов красными карточками. Отмечается, что в ссоре виноват чилиец, а Месси демонстративно поднял руки вверх и всем своим видом показывал, что он не участвует в конфликте.

Ранее сообщалось, что клуб "Карпаты" лишился основного вратаря.