В Аргентине разбился автобус: погибли 13 человек [ Редактировать ]
В Аргентине автобус попал в жуткое ДТП. По предварительным данным, погибли 13 человек, еще 48 пострадали, передает "Сегодня".
Известно, что автобус направлялся из города Мендоса в курортный город Термас-де-Рио-Ондо, где расположены термальные источники. Пассажирами автобуса были преимущественно пенсионеры.
В момент аварии был сильный туман. Предварительно, водитель не справился с управлением из-за низкой видимости.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина на BMW наехал на полицейского.
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