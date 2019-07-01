В Аргентине автобус попал в жуткое ДТП. По предварительным данным, погибли 13 человек, еще 48 пострадали, передает "Сегодня".

Известно, что автобус направлялся из города Мендоса в курортный город Термас-де-Рио-Ондо, где расположены термальные источники. Пассажирами автобуса были преимущественно пенсионеры.

В момент аварии был сильный туман. Предварительно, водитель не справился с управлением из-за низкой видимости.

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