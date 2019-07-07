Украинская теннисистка выиграла первый титул в сезоне [ Редактировать ]
19-летняя украинская теннисистка Екатерина Завацкая победила на турнире в Биелла (Италия) под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Об этом пишет издание "НВ".
В финале турнира с призовым фондом 25 тысяч долларов украинка победила представительницу Египта Маяр Шериф 6:1, 6:3.
Для Завацкой этот трофей стал первым в сезоне. Всего на счету украинской спортсменки пять побед на турнирах ITF.
В этом сезоне Завацкая доходила до финала на турнире в немецком Висбадене, где проиграла чешке Барборе Крейчиковой.
Катарина Завацкая (Украина) - Маяр Шериф (Египет) - 2:0 (6:1, 6:3).
Ранее мы писали о том, что Элина Свитолина может больше не сыграть за сборную Украины.
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