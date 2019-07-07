19-летняя украинская теннисистка Екатерина Завацкая победила на турнире в Биелла (Италия) под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Об этом пишет издание "НВ".

В финале турнира с призовым фондом 25 тысяч долларов украинка победила представительницу Египта Маяр Шериф 6:1, 6:3.

Для Завацкой этот трофей стал первым в сезоне. Всего на счету украинской спортсменки пять побед на турнирах ITF.

В этом сезоне Завацкая доходила до финала на турнире в немецком Висбадене, где проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

Катарина Завацкая (Украина) - Маяр Шериф (Египет) - 2:0 (6:1, 6:3).

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