В понедельник, 8 июля, Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Раду. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в Facebook.

Однако, на сайте Верховного суда пока что нет решения по делу о повторной жеребьевке номеров партий.

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!", - написала Бернацкая.

Ранее сообщалось, что ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.