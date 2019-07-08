В ЦИК заявили об отмене повторной жеребьевки партий [ Редактировать ]
В понедельник, 8 июля, Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Раду. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в Facebook.
Однако, на сайте Верховного суда пока что нет решения по делу о повторной жеребьевке номеров партий.
"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!", - написала Бернацкая.
Ранее сообщалось, что ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.
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