Досрочные выборы: ЦИК обязал передать бюллетени на избирательные округа [ Редактировать ]
В воскресенье, 7 июля, на очередном заседании Центральной избирательной комиссии было принято осуществить передачу бюллетеней для внеочередных парламентских выборов к соответствующим окружным избирательным комиссиям. Об этом говорится на странице ЦИК в Facebook.
"ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных работников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - заявили в ЦИК.
Также отмечается, что соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях необходимо подписать протоколы о принятии указанных бюллетеней.
Ранее сообщалось, что ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.
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