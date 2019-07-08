Парубий назначил внеочередное заседание Рады [ Редактировать ]
В понедельник, 8 июля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий назначил внеочередное заседание парламента на 11 июля на 14:15. Об этом он заявил во время заседания согласительного совета.
"Мы совместно провели обсуждения и договорились, что оптимальное время для проведения внеочередной сессии будет в четверг между утренним пленарным заседанием и вечерним пленарным заседанием, то есть в 14:15. И предложение заключается в том - в конце концов, это даже не предложение, это моя обязанность как председателя Верховной Рады Украины, назначить в трехдневный срок внеочередную сессию, и я сейчас объявляю, что я ее назначаю на четверг, 11 июля, в 14:15", - сказал Парубий.
Он напомнил, что инициатива фракции Радикальной партии провести внеочередную сессию ВРУ собрала 150 подписей народных депутатов.
Ранее мы писали о том, что Парубий выдвинул обвинение Зеленскому.
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