В понедельник, 8 июля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий назначил внеочередное заседание парламента на 11 июля на 14:15. Об этом он заявил во время заседания согласительного совета.

"Мы совместно провели обсуждения и договорились, что оптимальное время для проведения внеочередной сессии будет в четверг между утренним пленарным заседанием и вечерним пленарным заседанием, то есть в 14:15. И предложение заключается в том - в конце концов, это даже не предложение, это моя обязанность как председателя Верховной Рады Украины, назначить в трехдневный срок внеочередную сессию, и я сейчас объявляю, что я ее назначаю на четверг, 11 июля, в 14:15", - сказал Парубий.

Он напомнил, что инициатива фракции Радикальной партии провести внеочередную сессию ВРУ собрала 150 подписей народных депутатов.

Ранее мы писали о том, что Парубий выдвинул обвинение Зеленскому.