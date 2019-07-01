В понедельник, 1 июля, во время согласительного совета, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о том, что он готов отозвать приглашение представителям Парламентской ассамблеи Совета Европы на досрочные парламентские выборы в Украине в качестве наблюдателей.

"Я считаю целесообразным, в случае если российская делегация будет восстановлена в правах в ПАСЕ, отозвать свое приглашение как председателя Верховной Рады Украины относительно участия наблюдателей в Украине. Если они будут пытаться через ПАСЕ направить в Украину российских наблюдателей, мы не можем позволить, чтобы наблюдатели от страны-агрессора определяли демократичность украинских выборов", - сказал он.

Спикер добавил, что рассчитывает на поддержку этой позиции со стороны профильного комитета Рады, и глав парламентских фракций.

Он выразил убеждение, что получит в этом поддержку профильного комитета и всех глав фракций.

Ранее мы сообщали, что Зеленский прокомментировал решение об возвращении России в ПАСЕ.