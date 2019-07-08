Зеленский подписал важные законы [ Редактировать ]
В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, принятых Верховной Радой восьмого созыва. Об этом заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает "РБК-Украина".
Один из законопроектов - ратификация Радой энергетического соглашения с Евросоюзом.
"Обращаясь к представителю президента в парламенте, вы порадовали нас тем, что президент подписал два важных закона. Это энергетическое соглашение с ЕС, принятое парламентом и ратифицированное. Также и техническое соглашение. Мы бы хотели увидеть подписанными эти законы на сайте президента", - заявила Геращенко.
Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к Путину.
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