В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, принятых Верховной Радой восьмого созыва. Об этом заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает "РБК-Украина".

Один из законопроектов - ратификация Радой энергетического соглашения с Евросоюзом.

"Обращаясь к представителю президента в парламенте, вы порадовали нас тем, что президент подписал два важных закона. Это энергетическое соглашение с ЕС, принятое парламентом и ратифицированное. Также и техническое соглашение. Мы бы хотели увидеть подписанными эти законы на сайте президента", - заявила Геращенко.

Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к Путину.