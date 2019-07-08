Який шлях українці вважають вірним свідчать дані соціологів. Вже визначились головні фаворити перегонів і вже зрозумілі аутсайдери, які не мають перспективи пройти до Верховної Ради. Про це в наступному матеріалі.

П'ятірку партій, які впевно проходять до зали Парламенту очолює "Слуга народу" з рейтингом 41,6 відсотка. Друге місце за рівнем довіри населення займає "Опозиційна платформа - За життя". Цій політсилі довіряють майже 14% виборців. Далі - "Європейська солідарність". Партія має довіру у 8 з половиною відстоків, "Батьківщина" - майже 8, а замикає п'ятірку "Голос" із сімома з половиною відсотками. Тобто, ці політсили борються за третє місце.

За словами дослідників центру "Соціальний моніторинг" - свіжий рейтинг наглядно показав, що рівень довіри деяких політсил набирає обертів. Перш за все, це стосується партії "Опозиційна платформа - за життя".

"Це акумулятивний показник за два тижні, тих - кого ми опитували. Таким чином ми бачимо, що найвищий рівень зберігається за політсилою "Слуга народу". Рівень підтримки серед тих, хто визначився і каже, що прийде голосувати на вибори складає 41,6%. На дрнугому місці - "Опозиційна платформа - За життя". Цей показник 13,7%. І хочу звернути увагу на динаміку. Ми бачимо зменшення рейтингу "Слуги народу" і зростання "Опозиційна платформа - За життя", - говорить Ольга Балакірєва, кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ІЕП НАНУ.

Спеціалісти наголошують, така тендейнція, найімовірніше, збережеться. І причин цьому декілька.

"Якщо минулого тижня ми презентували 11,7%, то сьогодні 13,7%. Ми бічимо що ЄС, Батьківщина і Голос знваходяться в одному територіальному електоральному полі, і це перетікання говорить про те, що виборці продовжують визначатись", - говорить Ольга Балакірева, кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ІЕП НАНУ.

Тож, згідно з цим опитуванням, якщо б вибори відбулися сьогодні, до Верховної ради точно пройшла б саме ця п'ятірка політичних партій. Всі інші п'ятивідсоткровий бар'єр не подолали б. В центрі "Соціальний моніторинг" наголосили - це дослідження базується на сьомій хвилі опитувані у цей передвиборчий період.