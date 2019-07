На Багамах чипировали шестижаберную акулу Hexanchus griseus, чтобы впоследствии изучить ее. Это сделала команда морских биологов из Университета штата Флорида. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ранее ученым удавалось наблюдать Hexanchus griseus ближе к поверхности, однако их поведение в естественных условиях обитания, на глубинах до 2500 метров, оставалось неизвестным. Данный вид акул встречается в водах Атлантики, Индийском и Тихом океанах и достигает восьми метров в длину.

По словам биологов, Hexanchus griseus почти не менялись со времен юрского периода, когда акулы начали эволюционировать.

Ученым удалось чипировать самца Hexanchus griseus, а также запечатлеть на видео необыкновенное зрелище - гигантскую самку шестижаберной акулы в ее естественной среде обитания.

Ученые назвали это событие историческим. Информацию с датчиков, установленных на Hexanchus griseus, команда надеется получить через пару месяцев.

More six-gill footage taken from sub last saturday w/ sub-pilot Lee Frey and photographer Janssen Powers. The sub's 7inch thick acrylic dome makes things appear smaller than they are, but we estimate the animal here to be ~ 5 meters long. For more follow @OceanX pic.twitter.com/JjmiFviqXp