Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса нужно дать возможность говорить и заполнять документы на русском языке. Соответсвующую ифнормацию он озвучил одному из журналистов после саммита Украина-ЕС. Видео разговора с президентом Зеленским разместил на своей странице в Facebook журналист Юрий Дощатов.

"Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине человек может говорить так, как хочет.

"Такая информационная была война, что нельзя говорить по-русски. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите… Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно?" - сказал Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.