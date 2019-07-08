В ближайшее время Украина будет просить у стран Европейского Союза не деньги на борьбу с коррупцией, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по результатам 21-го саммита Украина - Европейский Союз 8 июля в Киеве.

"Спасибо Европейскому Союзу, который готов и в дальнейшем, в частности материально, поддерживать нас в этом вопросе. Знаю, как наши европейские партнеры устали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией. Верю, что совсем скоро мы будем просить у вас не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров", – подчеркнул глава государства.

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В то же время он отметил, что у него есть политическая воля для преодоления коррупции.

"В последние годы мы постоянно слышали, что для этого (преодоления коррупции. – Ред.) требуется только политическая воля. У меня эта воля есть. А вот у кого-то, скорее всего, воля на определенный срок будет ограниченной", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что за короткое время его пребывания на посту главы государства уже есть определенные достижения в этом вопросе. В частности, разблокировано международное сотрудничество Национального антикоррупционного бюро с антикоррупционными органами иностранных государств, а также отменено электронное декларирование для антикоррупционных активистов. Кроме того, сейчас готовится к полноценному запуску Высший антикоррупционный суд.

"Последним барьером на пути к этому было отсутствие надлежащего помещения для этого органа. Данный вопрос решен. 5 сентября этого года суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. Кстати, в здании на проспекте Победы. И это звучит очень символично, ведь нас интересует не борьба с коррупцией, а именно победа над ней", – заявил президент.

Владимир Зеленский сделал акцент на необходимости перезагрузить всю антикоррупционную систему, в частности работу Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции.

"Уверен, что новый состав украинского парламента, который появится совсем скоро, полностью развяжет нам (Украине. - Ред.) руки для подавления коррупции", - подытожил он.

В свою очередь президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обратил внимание, что сегодня было решено выделить 119 млн евро для поддержки борьбы с коррупцией в Украине, реализации реформы децентрализации и поддержки гражданского общества. Также он выразил надежду, что с приходом к власти нового президента и его команды коррупция в Украине будет искоренена.

"Когда я был президентом своего государства, президентом Европейской комиссии, постоянно упоминалась коррупция. Она была в центре всех дискуссий. Мне хотелось бы, чтобы на этот раз Украина, имея нового президента, смогла решительно искоренить коррупцию. Эта великая нация заслуживает будущего без коррупции", – резюмировал он.

Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.