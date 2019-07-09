Молоко - продукт, к которому мы привыкли из детства. Еще с раннего возраста мамы говорили нам о том, что молочные продукты - кладець микроэлементов и кальция. Но так ли этот продукт безопасен?

Диетологи рекомендуют подходить к вопросу употребления молока очень осторожно, ведь его усвоение организмом во многом зависит от генетики. Нужно провести генетический тест, чтобы знать наверняка, можно ли пить человеку молоко, принесет ли оно ему пользу.

"Например, есть категория людей, которые не переносят лактозу, но переносят казеин. Им можно употреблять безлактозные кисломолочные продукты: творог, йогурты, кефир", - заметила диетолог.

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Кисломолочные продукты, будучи источником кальция, дают возможность улучшить состояние костного обмена. Однако у человека может существовать непереносимость этих продуктов питания, в таком случае кальций будет вымываться из костной ткани. При данном типе непереносимости молоко и любые продукты на его основе лучше отменить, а кальций получать из других пищевых источников.

Что касается жирности, ориентироваться следует на продукты с нормальной, а не "нулевой" жирностью. Специалист порекомендовала употреблять молоко не ниже средней жирности - 2,5%, а творог - жирностью от 5 до 9%.

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