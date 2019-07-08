Когда опасно есть бананы [ Редактировать ]
Бананы могут стать причиной вздутия живот и аллергии. Даже здоровому человеку они могу навредить. Врачи рассказали о том, в каких случаях нельзя есть бананы, передает MedikForum.
При варикозе и болезни сердца
Бананы содействуют выведению жидкости из организма и тем самым увеличивают густоту крови. Поэтому их, по мнению медиков, нельзя есть при тромбофлебитах и варикозном расширении вен, а также людям, которые перенесли инфаркты и инсульты, страдающим от ишемической болезни сердца.
При диабете
При сахарном диабете ограничивается употребление спелых плодов, но при этом для диабетиков хорошей пищей являются незрелые и вареные бананы.
При гипертонии
Если у человека повышенное давление, есть гипертония, есть бананы не нужно. Напомним, они способствуют сгущению крови.
При раздраженном кишечнике
У некоторых людей бананы вызывают отток желчи, ведут к накоплению газов и вздутию живота. Их употребление не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника.
При проблемах с пищеварением
Люди, у которых есть проблемы с желудком, тоже могут пострадать из-за бананов, после которых повышается кислотность желудочного сока. Врачи предупреждают: бананы нельзя есть натощак и запивать водой.
При ожирении
Искусственное дозревание бананов способствует тому, что часть содержащихся в них сложных углеводов, таких как крахмал и клетчатка, конвертируются в углеводы с высоким гликемическим индексом, то есть, провоцирующим рост уровня сахара в крови, при котором замедляется метаболизм, и активно размножаются жировые клетки.
При критических проблемах с весом есть бананы нельзя.
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