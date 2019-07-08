Семена чиа достаточно популярны среди худеющих людей. Уже научно доказано, что они способствуют потере лишнего веса. Но этим их преимущества не ограничиваются.

Семена чиа также:

Усиливают метаболизм. Исследователи из Университета Нью-Гемпшира доказали, что семена чиа ускоряют метаболизм, то есть скорость, с которой в организме человека сгорают калории. Именно это обеспечивает успех в борьбе с лишним весом.

Управляют холестерином. Повышенное содержание жирных кислот Омега-3 помогает снизить уровень холестерина, что уменьшает опасность коронарных болезней сердца.



Снижают уровень сахара в крови. Семена чиа насыщены жирными кислотами Омега-3. Эти кислоты крайне важны для уменьшения показателей глюкозы или сахара в крови.



Лечат от запоров. Употребление данных семян положительно воздействует на подвижность кишечника и на улучшение пищеварительных процессов, поскольку чиа содержат нерастворимые волокна.

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Укрепляют кости. Семена чиа богаты кальцием и марганцем, благодаря чему они укрепляют кости.



Снижают риск рака груди. Эти семена - отличный источник альфа-линолевой кислоты, которая защищает от опухолей молочных желез. Кислота способствует подавлению роста злокачественных новообразований.

В то же время не стоит забывать, что семена чиа нельзя употреблять людям с индивидуальной непереносимостью, при болезнях ЖКТ в стадии обострения, при низком давлении, во время беременности и грудного вскармливания, во время лечения зубов, при наличии аллергии, а при диарее и отравлении стоит временно исключить прием.

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