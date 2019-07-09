Во вторник, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по рациональному использованию лесных ресурсов и совершенствования системы управления лесной отраслью", направленный на борьбу с незаконным оборотом древесины. Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук.

По его словам, около 30% древесины находится в теневом обороте и ежегодно государство получает в 2 млрд грн убытков. Кроме того, объем незаконной вырубки только в прошлом году достиг в Украине 17,7 тыс. кубических метров.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что после вырубки любая древесина должна чипироваться и сказываться индивидуальным номером. В противном случае она считается нелегальной и изымается.

"У нас есть часть лесхозы, которая работает вне этой системы. Например, когда ловишь лесовоз на дороге, появится человек, который скажет, что ее случай - это исключение, и это дает возможность откупиться. Наша задача, чтобы преодолеть незаконные вырубки, - это, прежде всего, внедрить централизованную систему учета древесины", - сказал Алексей Гончарук.

По его словам, государственные предприятия, входящие в сферу управления Министерства обороны Украины, до сих пор выделены из процесса электронного учета древесины. Сейчас их 15. Указом предусмотрено, что к 1 ноября 2019 на этих предприятиях должно быть введено централизованное электронный учет древесины.

"Предлагаем установить уголовную и административную ответственность за оборота древесины без внесения сведений в Единой государственной системы электронного учета древесины. Указ содержит соответствующее поручение правительству", - сказал Алексей Гончарук.

Кроме того, указ президента предусматривает соответствующее поручение по активизации использования системы электронного учета древесины лесопользователями коммунальной формы собственности.

"Существование таких коммунальных лесхозов создает проблему, приводит к неэффективности государственной системы. В указе президента есть поручение органам на местах (ОГА, РГА) провести разъяснительную работу с органами местного самоуправления и объяснить им, что отсутствие такой системы создает возможность для существования "серого" рынка древесины", - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.