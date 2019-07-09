Фонд государственного имущества выставит на продажу пакет акций акционерного общества "Киевпассервис" по стартовой цене 195 900 000 гривен. Об этом сообщил и.о. главы фонда Виталий Трубаров.

"Фонд выставит на продажу государственный пакет акций акционерного общества "Киевпассервис". Стартовая цена - 195 900 000 гривен. Это объект малой приватизации, в соответствии аукцион состоится в системе ProZorro.Продажи 14 августа 2019. Государство владеет 99,9 процентами пакета акций", - написал Трубаров.

По его словам, "Киевпассервис" владеет шестью столичными автостанциями: АС "Центр", АС "Дарница", АС "Полесье", Центральный автовокзал, АС "Южная", АС "Дачная".

"Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор", - уточняет условия продажи автовокзалов Трубаров.

Раньше сообщалось о том, что во Львове в районе вокзала произошел масштабный пожар. А также в Киеве возле железнодорожного вокзала прохожие обнаружили ужасающую находку.