В культурной столице Украины во Львове случился масштабный пожар - полгорода в дыме. Об этом сообщают местные жители.

Известно, что возгорание произошло на грузовой станции, которая располагается вблизи пассажирской, на улице Дворцовой.

За вокзалом виднеется столб дыма и огонь.

Местные СМИ сообщают, что огонь заметили в 17.00. Пожар возник за главным железнодорожным вокзалом города, на площади Дворцовой. Известно, что горят технические помещения железнодорожного депо.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве на Окружной дороге воняет горящей резиной и столбом стоит дым.

А также в Киеве масштабный пожар охватил фабрику