Во Львове в районе вокзала произошел масштабный пожар (фото) [ Редактировать ]
В культурной столице Украины во Львове случился масштабный пожар - полгорода в дыме. Об этом сообщают местные жители.
Известно, что возгорание произошло на грузовой станции, которая располагается вблизи пассажирской, на улице Дворцовой.
За вокзалом виднеется столб дыма и огонь.
Местные СМИ сообщают, что огонь заметили в 17.00. Пожар возник за главным железнодорожным вокзалом города, на площади Дворцовой. Известно, что горят технические помещения железнодорожного депо.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве на Окружной дороге воняет горящей резиной и столбом стоит дым.
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