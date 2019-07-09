Курс доллара на межбанке упал [ Редактировать ]
Во вторник, курс доллара на межбанке снизился на 11 копеек до 25,47 гривен за доллар, курс в покупке до 25,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 28,54 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Торги по доллару открылись в диапазоне 25,4500 - 25,4700 грн/доллар, евро 28,5294 - 28,5493 грн/евро, российский рубль 0,3991 - 0,3995 грн/рубль.
Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли.
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