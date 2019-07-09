Известная латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с тяжелейшим заболеванием. Известно, что у артистки была онкология. Врачи давали ей настолько мало шансов, что артистка даже написала прощальные письма всем родным.

Вайкуле рассказала, что болезнь у нее обнаружили в 1991 году - ей поставили диагноз рак груди. Врачи давали неоптимистичный прогноз: последняя стадия заболевания, шанс на выздоровление - 20%. В известной российской телепередаче программе Вайкуле поделилась, как боролась с онкологией.

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Артистка несколько лет держала в тайне свою болезнь, в то время она беспрерывно лечилась и онкология отступила.

"Говорить о том, что я победила болезнь - неправильно. Это судьба. Мне повезло. Значит, я не все сказала. Моей заслуги нет, я просто это перенесла. Стала хорошей, научилась любить других людей и все живое. Считаю, что человек живет на свете лишь для того, чтобы становиться лучше", - призналась Вайкуле.

Супруг Вайкуле Андрей Латковский, с которым артистка живет в фактическом браке более 40 лет (с 1978 года) поддерживал артистку во время борьбы с болезнью. Он был единственный, кто знал о ее заболевании.

"Не бойся, если все безнадежно, мы просто вместе сядем в машину, разгонимся и врежемся в стену", - говорил Латковский.

Раньше сообщалось о том, что в семье Лаймы Вайкуле случилось горе. А также с Лаймой Вайкуле произошел несчастный случай.