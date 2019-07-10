Секретарь СНБО рассказал о поездке в США [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк начал визит в Соединенные штаты Америки и отчитался о первых действиях там. Соответствующий пост секретарь СНБО.
"Начал визит в США. Встретился с генералом Келлогом, советником по национальной безопасности вице-президента США и советником президента США, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что первое заседание СНБО под руководством президента Владимира Зеленского было посвящено вопросам энергетической сферы. По его результатом было принято решение выделить 10 дней на обработку участниками совещания тех проблем, которые были определены как приоритетные.
Также читайте - президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.
по теме
В ближайшее время украинские моряки вернутся домой - Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с важным заявлением
Зеленский назначил еще одного советника президента: кто им стал
Президент Зеленский назначил внештатного советника президента
Вскоре Украина будет просить у ЕС экстрадицию беглых топ-коррупционеров - Зеленский
В ближайшее время Украина будет просить у стран Европейского Союза не деньги на борьбу с коррупцией, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров
Украина станет экономическим центром Европы - Зеленский
Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС
Зеленский подписал важный указ по Антимонопольному комитету
Зеленский подписал указ касательно кадровых перестановок в Антимонопольном комитете страны