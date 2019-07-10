Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк начал визит в Соединенные штаты Америки и отчитался о первых действиях там. Соответствующий пост секретарь СНБО.

"Начал визит в США. Встретился с генералом Келлогом, советником по национальной безопасности вице-президента США и советником президента США, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что первое заседание СНБО под руководством президента Владимира Зеленского было посвящено вопросам энергетической сферы. По его результатом было принято решение выделить 10 дней на обработку участниками совещания тех проблем, которые были определены как приоритетные.

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