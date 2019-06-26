СНБО рассмотрит новую стратегию национальной безопасности [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны Украины до конца ноября текущего года должен рассмотреть новую редакцию Стратегии национальной безопасности Украины, сообщает "УНН".
По предварительной информации, президент Украины поручил секретарю СНБО Александру Данилюку организовать подготовку новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины.
Также в ведомстве напомнили, что к подготовке документа привлекаются Аппарат СНБО, Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также возможно привлечение иностранных экспертов.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Руслана Стефанчука, а также Украина официально остановила роботу в ПАСЕ.
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