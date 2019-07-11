Петра и Павла 12 июля: приметы и суеверия [ Редактировать ]
День Петра и Павла (Петров день) – христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в православной церкви 12 июля и завершает Петров пост.
Согласно церковному преданию, в этот день апостолы Петр и Павел приняли святое мученичество. Петр был распят головой вниз, а Павлу отсекли голову.
В этот день церковь прославляет духовную твердость Петра и разум Павла. В апостоле Петре также воспевают образ отвернувшегося от Господа и покаявшегося, в Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.
В народе этот день считался полным расцветом природных сил, "верхушкой" лета, когда в силу вступают сорок жарких дней.
В Петров день идут в церковь, ставят свечки и молятся у иконы апостолов, а после водят хороводы, качаются на качелях и, конечно, гадают.
Считается, что в день Петра и Павла нельзя работать в поле, чтобы не потревожить хлебные колосья, и урожай был хорошим.
Приметы и суеверия на Петра и Павла
- Петр и Павел день убавил, так как день уже шел на убыль.
- Дождь на Петров день обещает богатый урожай.
- Если хлеба уродились, то ни Петр, ни Павел урожай не отнимут.
- На Петров день – колос, на Ильин – колоб.
- Если кукушка птица не кукует за неделю до Петрова дня – зима будет ранней, если неделю после – зима будет поздней.
- Если на Петра один дождь – урожай будет неплохой, два – хороший, а три – богатый.
- Петровки холодные – год голодный.
- Если на Петров день – жара, то на Рождество – мороз.
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