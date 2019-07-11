День Петра и Павла (Петров день) – христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в православной церкви 12 июля и завершает Петров пост.

Согласно церковному преданию, в этот день апостолы Петр и Павел приняли святое мученичество. Петр был распят головой вниз, а Павлу отсекли голову.

В этот день церковь прославляет духовную твердость Петра и разум Павла. В апостоле Петре также воспевают образ отвернувшегося от Господа и покаявшегося, в Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.

В народе этот день считался полным расцветом природных сил, "верхушкой" лета, когда в силу вступают сорок жарких дней.

В Петров день идут в церковь, ставят свечки и молятся у иконы апостолов, а после водят хороводы, качаются на качелях и, конечно, гадают.

Считается, что в день Петра и Павла нельзя работать в поле, чтобы не потревожить хлебные колосья, и урожай был хорошим.

Приметы и суеверия на Петра и Павла

Петр и Павел день убавил, так как день уже шел на убыль.

Дождь на Петров день обещает богатый урожай.

Если хлеба уродились, то ни Петр, ни Павел урожай не отнимут.

На Петров день – колос, на Ильин – колоб.

Если кукушка птица не кукует за неделю до Петрова дня – зима будет ранней, если неделю после – зима будет поздней.

Если на Петра один дождь – урожай будет неплохой, два – хороший, а три – богатый.

Петровки холодные – год голодный.

Если на Петров день – жара, то на Рождество – мороз.

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