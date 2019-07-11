Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области [ Редактировать ]
В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника СБУ в Кировоградской области Олега Аркуша. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.
"Уволить Аркуша Олега Николаевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе №515/2019.
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил обменять чиновников на пленных.
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