Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Там президент предложил обменять некоторых чиновников на украинских военнопленных.

Также президент предлагает усилить люстрацию. Его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагают депутатов Украины и членов правительства этого периода.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой Офиса президента в популярной социальной сети.

Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.