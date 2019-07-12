Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук назвал бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, сообщает "РБК-Украина".

"Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой", - сказал он.

Медведчук отметил, что Янукович никогда не был пророссийским политиком, а был "проянуковичевским". По его словам, экс-президент с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым врали про "европейский выбор" для Украины и "довели страну".

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он сбежал в Россию. Верховная рада объявила о его "самоустранении от исполнения конституционных полномочий".

Против бывшего президента также возбудили уголовные дела. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в "ведении агрессивной войны против Украины".