В Житомире женщина выпала из окна восьмого этажа [ Редактировать ]
В Житомире под окнами одного из жилых домов очевидцы обнаружили тело мертвой женщины, которая упала с высоты, сообщает "УНИАН".
Известно, что женщина совершила самоубийство, выбросившись с 8-го этажа жилого дома.
Погибшей оказалась 51-летняя местная жительница. "Предварительно установлено, что женщина совершила акт самоубийства, выпрыгнув с верхнего этажа дома. Женщина проживала в квартире, с балкона которой и упала. По собранной информации также стало известно, что ранее у нее уже были неудачные попытки покончить с собой", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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