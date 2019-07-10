Под Кировоградом от лептоспироза умер мужчина Фото: Pixabay

Под Кировоградом от лептоспироза умер мужчина. Об этом сообщает "УНН".

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От инфекции погиб 49-летний житель Бобринецкого района. Сообщается, что мужчина поздно обратился за медицинской помощью. Уже на второй день больной умер в реанимации.

Специалисты проводится эпидемиологическое расследование случая. Отобранные пробы воды из водоемов, где купался и ловил рыбу человек для исследования на возбудители лептоспироза.

Ранее сообщалось, что под Киевом электричка задавила молодого парня.