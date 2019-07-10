Под Кировоградом опасная инфекция "убила" мужчину [ Редактировать ]
Под Кировоградом от лептоспироза умер мужчина. Об этом сообщает "УНН".
От инфекции погиб 49-летний житель Бобринецкого района. Сообщается, что мужчина поздно обратился за медицинской помощью. Уже на второй день больной умер в реанимации.
Специалисты проводится эпидемиологическое расследование случая. Отобранные пробы воды из водоемов, где купался и ловил рыбу человек для исследования на возбудители лептоспироза.
Ранее сообщалось, что под Киевом электричка задавила молодого парня.
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