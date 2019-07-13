Малий, середній та великий бізнес просять відновити торговельні відносини з Росією. Цього потребують і державні підприємства - це головні тези, які почув співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко напередодні на Харківщині.

Підприємці Харкова зазнають шалених збитків відтоді, як розпочався конфлікт на Сході України. Як оживити харківський ринок Барабашово і спростити митні процедури - про це бізнесмени запитували співголову партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка в Харкові.

"Таможни и границы. Даже небольшое улучшение в этом вопросе позволит людям спокойно добираться на рынок. И чтобы улучшить покупательскую способность людей, оживить торговлю - люди будут смотреть на все по-другому", - зазначила Галина Ковальова, підприємець.

Відновлення торговельних відносин з Росією - один із пріоритетів "Опозиційної платформи - За життя".

Без повернення двосторонньої торгівлі приречені на закриття багато великих підприємств, - вважають в "Укрспецвагоні". Левову частку своєї продукції завод постачав до РФ. Зараз він на межі банкрутства. Держава майже не фінансує, замовлень не надає.

"Здесь должно быть обеспечено государственное финансирование или кредитование от железной дороге. Потому что с учетом того дефицита вагоном по стране - не использовать мощность этого предприятия - это просто преступления. Отдавать деньги, кредиты "железной дороге", которая будет размещать тут заказы. А коллектив предприятия знает что делать, он знает - как производить вагоны, он буде их производить. И уберется дефицит вагонов в стране и коллектив этот будет загружен работой.

И что делать - мы знаем и коллективу мы это объяснили, и мы это реализуем", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова "Опозиційної платформи - За життя".

Зустрівся Бойко і з сільгоспвиробниками. Вони скаржаться, що вже 3 роки потерпають від рейдерських захоплень земель.

"В 2017 году предприятия все, которые входят в орбиту - пострадали от переоформления корпоративных прав. И на сегодняшний день, одно из наших предприятий, которое находится в Первомайском районе, тоже уже подвергался захвату, это незаконное переоформление права аренды", - наголосила Зоряна Обора, засновниця сільгосппідприємства.

На Харківщині рейдери забирають в аграріїв і зерно, і землю. Збитки вже перевищують 3 мільйони гривень. Аграрії звернулися по допомогу до лідера "Опозиційної платформи - За життя".

"Под крышей Минюста, с участием силовиков, переоформлялись в реестре собственники. Человек утром просыпался - а он уже не хозяин земли, не хозяин урожая. Конечно, все они будут привлечены к криминальной ответственности. Мы всех этих фигурантов знаем. Они будут отвечать и это будет прекращено сразу. Потому что никакой инвестор не придет, если он не будет уверен в завтрашнем дне", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова "Опозиційної платформи - За життя".

"Опозиційна платформа - За життя" готова відстоювати продовження мораторію на продаж земель та повернення пільгового відшкодування ПДВ.