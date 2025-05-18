Українські аграрії завершують сівбу ярових культур. Станом на 16 травня фермери засіяли вже 87% ярих зернових та зернобобових культур. По всій Україні засіяли 4,95 млн га ярих зернових та зернобобових культур. В 11 областях сіють гречку, в 20 - сою.

Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу - 3,5 млн га (87%), ячмінь - 743,1 тис. га (96%), ярої пшениці вже засіяно 215,2 тис. га (95%), гороху - 210,9 тис. га (97%), вівса - 158,3 тис. га (98%).

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Дивлячись на структуру посівів ярих культур, серед зернових найвища площа це кукурудза - понад 4 млн га. Оскільки друга велика зернова культура пшениця є переважно озимою, тому серед весняних зернових найбільше це кукурудза. Зі значним відривом далі йде ярий ячмінь.

Коли ми дивимося на олійні культури, то найбільші площі займає традиційно соняшник, мова йде про понад 5 млн га. На другій позиції соя - її посів триває, і за різними очікуваннями посівна площа може скласти цього року 2,3-2,5 млн га...

Ці культури є основою весняної посівної кампанії, яка буде наближатись поступово до завершення...

На сьогодні багато погодних факторів впливає на кінцевий результат, наприклад, дощі, вологість, а також посуха і високі температури протягом літа. З урахуванням цього ми виходимо на середньозважений показник на рівні попереднього року. Мова може йти про 55-56 млн тонн зернових і майже 20 млн тонн олійних. Але поки не почався збір, говорити про кінцеві цифри складно", - розповів Тарас Висоцький.