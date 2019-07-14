В понедельник, 15 июля, Землю накроет геомагнитная буря. Эта магнитная буря является самой мощной в июле 2019 года и одной из сильнейших за последнее десятилетие. Об этом сообщает "Униан".

В результате вспышки на Солнце, поток которой заряжены частицами, которые разлетаются в разные стороны, попадают и в Землю.

Очень сильный их поток будоражит магнитное поле планеты. Этот процесс и называется магнитной бурей, которая оказывает глобальное влияние на Землю.

Ранее мы писали о том, как защитить себя от магнитный влияний.