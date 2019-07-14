Украину накроет мощная магнитная буря [ Редактировать ]
В понедельник, 15 июля, Землю накроет геомагнитная буря. Эта магнитная буря является самой мощной в июле 2019 года и одной из сильнейших за последнее десятилетие. Об этом сообщает "Униан".
В результате вспышки на Солнце, поток которой заряжены частицами, которые разлетаются в разные стороны, попадают и в Землю.
Очень сильный их поток будоражит магнитное поле планеты. Этот процесс и называется магнитной бурей, которая оказывает глобальное влияние на Землю.
Ранее мы писали о том, как защитить себя от магнитный влияний.
по теме
В Киеве подожгли пассажирский автобус (фото)
В воскресенье, 14 июля, в Киеве на улице Борщаговская подожгли автобус
14 июля: какой сегодня праздник
14 июля - 195-й день года (196-й в високосные годы) в григорианском календаре
"Это объявление войны свободе слова": эксперт рассказал об обстреле "112 Украина"
Обстрел здания телеканала "112 Украина" можно расценивать как объявление войны свободе слова
Трагедия под Ривне: при взрыве погибли дети
В субботу, 13 июля, под Ривне случилась трагедия
Зеленский представил главу Херсонской ОГА
На совещании по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак" Владимир Зеленский представил главу Херсонской