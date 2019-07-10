На Украину обрушилась масштабная магнитная буря, длительностью в три дня с 9 по 11 июля. А 10 числа этого месяца она будет ощущаться больше всего. Поэтому метеозависимым людям не поздоровится сегодня.

В течение всего дня 10 июля еще будет ощутимо геомагнитное влияние, а 11 июля оно пойдет на спад.

Как защитить себя от магнитных влияний?

откажитесь от вредной пищи, не переедайте, налегайте на овощи, фрукты, белое мясо, рыбу;

кофе замените мятным чаем и пейте побольше воды, особенно в такой жаркий период, как июнь;

не пейте алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он грянет;

все сложные задачи отложите на потом, это поможет сохранить эмоциональный баланс;

не забывайте, что ваше самочувствие зависит и от сна, поэтому в дни магнитных бурь следите за режимом сна, не засиживайтесь допоздна;

держите под рукой прописанные врачом лекарства, если у вас есть хронические заболевания, ведь в дни метеоударов они могут обостряться;

не поленитесь прогуляться незадолго до сна;

постарайтесь за 1-1,5 часа перед сном не пользоваться гаджетами;

откажитесь в дни магнитных бурь от дальних поездок.

Читайте также прогноз магнитных бурь на июль.