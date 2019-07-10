На Украину обрушилась мощнейшая магнитная буря: как пережить [ Редактировать ]
Магнитные бури / Фото: Golos.ua
На Украину обрушилась масштабная магнитная буря, длительностью в три дня с 9 по 11 июля. А 10 числа этого месяца она будет ощущаться больше всего. Поэтому метеозависимым людям не поздоровится сегодня.
В течение всего дня 10 июля еще будет ощутимо геомагнитное влияние, а 11 июля оно пойдет на спад.
Как защитить себя от магнитных влияний?
- откажитесь от вредной пищи, не переедайте, налегайте на овощи, фрукты, белое мясо, рыбу;
- кофе замените мятным чаем и пейте побольше воды, особенно в такой жаркий период, как июнь;
- не пейте алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он грянет;
- все сложные задачи отложите на потом, это поможет сохранить эмоциональный баланс;
- не забывайте, что ваше самочувствие зависит и от сна, поэтому в дни магнитных бурь следите за режимом сна, не засиживайтесь допоздна;
- держите под рукой прописанные врачом лекарства, если у вас есть хронические заболевания, ведь в дни метеоударов они могут обостряться;
- не поленитесь прогуляться незадолго до сна;
- постарайтесь за 1-1,5 часа перед сном не пользоваться гаджетами;
- откажитесь в дни магнитных бурь от дальних поездок.
Читайте также прогноз магнитных бурь на июль.
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