В воскресенье, 21 июля, состоятся внеочередные парламентские выборы. Уже около 220 000 избирателей изменили место голосования. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Так, на пятницу, 12 июля, пришелся самый пик изменений места. Этой возможностью воспользовались сразу 35 654 избирателей.



Отметим, что срок, когда украинцы могут менять место голосования, истекает 15 июля 2019 года, впрочем остается еще воскресенье, 14 июля, поскольку органы ведения ГРИ будут работать в полноценном рабочем режиме и в выходные дни.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) впервые за всю историю украинских выборов в Верховную Раду опубликовала фотографии на своем официальном сайте всех кандидатов.