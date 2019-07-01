Желание голосовать не по месту жительства на досрочных выборах в Верховную Раду проявили 26 тыс. 778 людей. Такие данные обнародованы на сайте Государственного реестра избирателей.

Известно, что чаще всего место голосования меняют граждане из Донецкой и Луганской областей. По состоянию на 25 июня их количество составляло более 17 000.

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Центризбирком Украины упростил процедуру временного изменения места голосования. Теперь процедура не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.

Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля. Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.

Ранее сообщалось, что ЦИК завершил регистрацию депутатов на досрочные парламентские выборы.