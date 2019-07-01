Выборы в Раду: сколько украинцев сменили место для голосования [ Редактировать ]
Желание голосовать не по месту жительства на досрочных выборах в Верховную Раду проявили 26 тыс. 778 людей. Такие данные обнародованы на сайте Государственного реестра избирателей.
Известно, что чаще всего место голосования меняют граждане из Донецкой и Луганской областей. По состоянию на 25 июня их количество составляло более 17 000.
Центризбирком Украины упростил процедуру временного изменения места голосования. Теперь процедура не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.
Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля. Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.
Ранее сообщалось, что ЦИК завершил регистрацию депутатов на досрочные парламентские выборы.
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