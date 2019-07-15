Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, сделала заявление, в котором сказано, что Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Украины и обеспечить их участие в судебном процессе. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По ее словам, Россия направила ноту Украине о том, что готова освободить украинских моряков.

"Я хочу напомнить, что РФ направила ноту Украине о том, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства", - заявила она.

По словам Москальковой, Международный трибунал по морскому праву не ставил перед РФ вопрос о "прекращении уголовного дела в отношении моряков, но ставил вопрос об их освобождении или, может быть, о замене им меры пресечения".

Читайте также Зеленский раскрыл "секрет" загадочных браслетов

"Но на ноту РФ была получена отрицательная нота Украины, о которой президент Владимир Зеленский не знал", - добавила она.

"Решение Международного суда по морскому праву не является обязательным для российской стороны, поскольку мы не находимся под юрисдикцией этого международного трибунала. Но мы с уважением относимся к международным решениям, мы их рассматриваем. Диалог по этому поводу продолжается. Но хотелось бы, чтобы это была улица с двусторонним движением", - заявила Москалькова.

"Сегодня нужно искать точки соприкосновения и возможности для оказания помощи людям. Если мы будем уходить во взаимные обвинения и обиды, то это снова будет тупик", - заключила омбудсмен.

Раньше сообщалось о том, что 2 июля Украине не удалось достичь прогресса по внедрению "хлебного перемирия", а также ряда других вопросов. А также Министерство иностранных дел Украины получило ноту МИД России с их требованием освобождения моряков. Известно, что Россия согласилась передать украинской стороне задержанных моряков лишь в том случае, если последние дадут гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".