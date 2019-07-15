Передача украинских моряков: в России назвали условие [ Редактировать ]
Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, сделала заявление, в котором сказано, что Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Украины и обеспечить их участие в судебном процессе. Об этом сообщает "РБК-Украина".
По ее словам, Россия направила ноту Украине о том, что готова освободить украинских моряков.
"Я хочу напомнить, что РФ направила ноту Украине о том, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства", - заявила она.
По словам Москальковой, Международный трибунал по морскому праву не ставил перед РФ вопрос о "прекращении уголовного дела в отношении моряков, но ставил вопрос об их освобождении или, может быть, о замене им меры пресечения".
"Но на ноту РФ была получена отрицательная нота Украины, о которой президент Владимир Зеленский не знал", - добавила она.
"Решение Международного суда по морскому праву не является обязательным для российской стороны, поскольку мы не находимся под юрисдикцией этого международного трибунала. Но мы с уважением относимся к международным решениям, мы их рассматриваем. Диалог по этому поводу продолжается. Но хотелось бы, чтобы это была улица с двусторонним движением", - заявила Москалькова.
"Сегодня нужно искать точки соприкосновения и возможности для оказания помощи людям. Если мы будем уходить во взаимные обвинения и обиды, то это снова будет тупик", - заключила омбудсмен.
Раньше сообщалось о том, что 2 июля Украине не удалось достичь прогресса по внедрению "хлебного перемирия", а также ряда других вопросов. А также Министерство иностранных дел Украины получило ноту МИД России с их требованием освобождения моряков. Известно, что Россия согласилась передать украинской стороне задержанных моряков лишь в том случае, если последние дадут гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".
по теме
ФБР Росії висунуло звинувачення українським морякам
Остаточні обвинувачення усім 24 українським морякам - висунуло слідче управління ФСБ Росії. Про це написав адвокат затриманих Микола Полозов у своєму Фейсбуці
Украина продлила запрет на российские товары
Кабмин продлил на 2020 год запрет на поставку значительного перечня товаров из России
Союзник Кремля заявляет, что обмен пленными может состояться в ближайшее время, если Украина настроена серьезно
Украина и Россия могут обменяться пленными в течение нескольких дней, включая режиссера Олега Сенцова, которого Москва лишила свободы по обвинению в терроризме, если Киев проявит необходимую политическую волю
Відновлення російських ринків та повернення торговельних відносин є одним з пріоритетів політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" - Юрій Бойко
Державні підприємства потребують повернення бізнесових відносин - це головні тези, які почув співголовою "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко під час робочого візиту на Харківщині
Беседа Зеленского и Путина: в России рассказали подробности
В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате телефонного разговора