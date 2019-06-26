Во вторник, 26 июня, Министерство иностранных дел Украины получило ноту МИД России с их требованием освобождения моряков. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Известно, что Россия согласилась передать украинской стороне задержанных моряков лишь в том случае, если последние дадут гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

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"Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву. В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков", - говорится в сообщении МИД Украины.

Раньше сообщалось о том, что Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить трех украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины