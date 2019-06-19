Процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе должен базироваться на обоюдности. Об этом по итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое прошло в Минске 19 июня, заявил руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО о внедрении торговых ограничений в отношении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - отметил Леонид Кучма.

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Во время встречи отмечалось, что выполнение блока вопросов безопасности является отправным моментом для имплементации Минских соглашений. Обсуждалось также введение режима тишины, которому препятствуют обострения, наблюдающиеся в последнее время.

Кроме того, подгруппа по безопасности получила задачу проработать подготовку к так называемому хлебному перемирию.

Представители Украины отметили недопустимость выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также был сделан акцент на том, что встреча Нормандской четверки способствовала бы прогрессу в реализации Минских соглашений.

Украинская сторона проинформировала участников встречи об открытии обновленного Центра разминирования ГСЧС Украины в Мариуполе.

В рамках подгрупп обсуждались вопросы освобождения пленных, поиска пропавших без вести, инфраструктурные вопросы, в частности стабильное водоснабжение жителей Донетчины и Луганщины.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил представителей в ТКГ. А также ОБСЕ приветствует возобновление рабочей атмосферы на последнем заседании ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Также в организации поддерживают озвученные представителем Украины Леонидом Кучмой инициативы