В понедельник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желтых браслетах на своих руках. На них написаны имена находящихся в плену в России украинских моряков. Их он намерен носить с именами до их возвращения в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"О желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", - написал он.

Читайте также У Зеленского хотят ликвидировать целое министерство

К посту Зеленский прикрепил фотографию, на которой на одной руке у него браслет с именем Юрия Будзило, а на второй - Владимира Терещенко.

С этими браслетами Зеленского заметили в ходе визита в Одесскую область. Тогда в сети выдвигали разные предположения о происхождении браслетов, одним из которых было посещение президента ночного клуба.

Ранее сообщалось, что лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.