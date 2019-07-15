Зеленский раскрыл "секрет" загадочных браслетов [ Редактировать ]
В понедельник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желтых браслетах на своих руках. На них написаны имена находящихся в плену в России украинских моряков. Их он намерен носить с именами до их возвращения в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"О желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", - написал он.
К посту Зеленский прикрепил фотографию, на которой на одной руке у него браслет с именем Юрия Будзило, а на второй - Владимира Терещенко.
С этими браслетами Зеленского заметили в ходе визита в Одесскую область. Тогда в сети выдвигали разные предположения о происхождении браслетов, одним из которых было посещение президента ночного клуба.
Ранее сообщалось, что лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.
по теме
У Зеленского хотят ликвидировать целое министерство
Команда президента Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информполитики
Парад на День независимости: опубликован новый указ
В понедельник, 15 июля, появился указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины
Зеленский представил главу Херсонской ОГА
На совещании по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак" Владимир Зеленский представил главу Херсонской
Беседа Зеленского и Путина: в команде президента оценили переговоры
В команде Зеленского оценили переговоры
Беседа Зеленского и Путина: в России рассказали подробности
В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате телефонного разговора