Лунное затмение: что категорически нельзя делать 17 июля [ Редактировать ]
"Коридор затмений" в июле месяце закроет лунное затмение, которое произойдет в ночь с 16 на 17 июля в 0:31 по Киеву.
Максимальная фаза наступит через несколько минут – в 0:40. Это астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины. Но затмение будет не полным, а частичным.
Пройдет затмение в знаке Козерога, а значит, эти два дня будут довольно негативными для всех, кто проявляет жадность, эгоизм и стремится получить быструю славу.
Астрологи предупреждают, что в день затмения нужно быть очень осторожными с мыслями и настраивать себя только на позитив, ведь в такой день мы сами программируем себе будущее. 17 июля как нельзя лучше подходит для избавления от того или иного события, которое вас гнетет и не дает двигаться вперед. Это касается отношений, смены места жительства, работы и даже ненужных вещей.
Для привлечения денег, говорят они, нужно зажечь свечу и проговорить вслух на нее свои финансовые планы. Кроме того, всем без исключения знакам зодиака 17 июля придется искать баланс между личной жизнью и карьерой. Также 16-17 июля возможны ссоры и конфликты, которых лучше избегать. В эти дни активизируются люди-манипуляторы, поэтому будьте осторожны.
Людям творческих профессий в этот день можно смело браться за новые проекты, у них получится что-то необычное и приносящее неплохие деньги.
Лунное затмение: что нельзя делать
- Не позволяйте втягивать вас в споры и конфликтные ситуации.
- Постарайтесь избегать принятия алкогольных напитков. Ограничьте употребление тяжелой и жирной пищи в день лунного затмения.
- Не выясняйте отношения и не расставляйте точки над "и", все равно решение будет принято исключительно на эмоциональном уровне и, возможно, вопреки здравому смыслу. Особенно из-за того, что к силе лунного затмения добавляется энергия ретроградного меркурия. Также поэтому не принимайте важных решений.
- Операции и другие хирургические процедуры лучше всего перенести на более благоприятный период.
- Постарайтесь не поддаваться всеобщей напряженности или даже легкой панике из-за затмения.
- Старайтесь держать себя в руках.
- Не приобретайте дорогих вещей, они не будут вас радовать после лунного затмения. Не берите и не давайте деньги в долг.
Узнайте также, что ждет каждый знак зодиака в лунное затмение 17 июля.
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