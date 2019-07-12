Лунное затмение состоится в ночь на 17 июля, и будет последним вплоть до 2022 года. В это время кто-то становится агрессивным, а кто-то разочаровывается в своей жизни и впадает в острую депрессию.

Но, важно помнить, что все указанные состояния спровоцированы эмоциями. Не стоит в день затмения думать, что вам открылась истина или вы приняли правильное решение. Лучше любые решения отложить до конца периода затмения. Так вы себе точно не навредите.

Осторожно воспринимайте непроверенную информацию, старайтесь убедиться в ее правдивости.

Эмоции станут основным катализатором конфликтов, поэтому астрологи советуют распланировать день заранее и занять себя делами. Если вы будете отдыхать, размышлять, можете прийти к неправильным выводам.

А прежде чем ответить на чье-то сообщение, сосчитайте до двадцати. Дайте себе время остыть. Случайно брошенное именно в затмение слово может спровоцировать длительную ссору и даже испортить ваши отношения.

Отметим, что лунное затмение смогут наблюдать и жители Украины. Оно начнется в 23:00 и достигнет пика ближе к 00:00.

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